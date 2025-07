Cameo sorprendente di star trek | strange new worlds stagione 3 episodio 2 spiegato

La terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds si distingue per l’introduzione di personaggi e guest star di grande rilievo, oltre a dettagli che richiamano il vasto universo della serie. Tra le novitĂ piĂą interessanti, la presenza di un celebre attore del passato che presta la voce a un personaggio iconico, in un episodio ricco di colpi di scena e riferimenti alla tradizione trekkie. la comparsa di trelane e il suo ruolo nell’episodio “Wedding Bell Blues”. chi è Trelane e quale ruolo svolge nella trama. Nel secondo episodio della stagione 3, intitolato “Wedding Bell Blues”, compare il personaggio di Trelane, una figura giĂ nota agli appassionati grazie alla serie originale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Cameo sorprendente di star trek: strange new worlds stagione 3 episodio 2 spiegato

In questa notizia si parla di: episodio - stagione - star - trek

The Last of Us – Stagione 2, Episodio 4: Isaac nel promo della nuova puntata - The Last of Us – Stagione 2, Episodio 4: Isaac nel promo della nuova puntata Mentre The Last of Us – Stagione 2 prosegue, Ellie ( Bella Ramsey ) deve percorrere “Il Sentiero” per la prima volta in oltre cinque anni senza Joel Miller ( Pedro Pascal ).

Mister Movie | The Last of Us Stagione 2: L’Oscura Svolta di Ellie Analizzata – Spoiler Episodio 5 - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

The Handmaid’s Tale – Stagione 6, Episodio 6: la spiegazione del finale - The Handmaid’s Tale – Stagione 6, Episodio 6: la spiegazione del finale L’episodio 6 di The Handmaid’s Tale è finalmente disponibile, ed ecco spiegato tutto ciò che accade durante il finale, compreso il motivo per cui Nick ( Max Minghella ) fa quella scelta scioccante.

Da oggi su #ParamountPlus la terza stagione della serie #StarTrekStrangeNewWorlds #StarTrek: http://emozionialcinema.it/2025/07/star-trek-strange-new-worlds-stagione-3.html?m=1… Vai su X

Lo spazio è infinito. Le storie, anche di più I primi 2 episodi della terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds sono disponibili su Paramount+ #StarTrek #StrangeNewWorlds - facebook.com Vai su Facebook

Star Trek: Strange New Worlds 3, recensione: una saga che continua a stupire; Star Trek: Strange New Worlds - Clip e Immagini dai primi due episodi; Star Trek: Strange New Worlds | Così si concluderà la serie.

Star Trek: Strange New Worlds 3 è spassosa, strana, emozionante e sempre fedele allo spirito originale del franchise - Abbiamo visto in anteprima cinque episodi e non vediamo l'ora di averne di più: le nuove puntate della serie fantascientifica sono lo svago estivo perfetto per chi ama la SF ... Da wired.it

Star Trek: Strange New Worlds 3, recensione: una saga che continua a stupire - off di Star Trek: Discovery, in cui seguiamo le avventure del capitano Pike, Spock e dell'equipaggio della USS Discovery. Scrive msn.com