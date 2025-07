Il Garante per la privacy fa i conti con IA web scraping e telemarketing molesto

Vediamo insieme i punti principali della Relazione 2024 del Garante per la protezione dei dati personali

Garante privacy sensibilizza su Ia Meta - 18.25 "Gli utenti di Facebook e Instagram, e i non utenti i cui dati possono essere comunque presenti sulle due piattaforme perché pubblicati da utenti, hanno il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali per l'addestramento dell'Ia di Meta,utilizzando i moduli resi disponibili online dalla società ".

Multa di 3 milioni di euro ad Acea Energia da parte del Garante della privacy - Il Garante per la privacy ha inflitto una sanzione di 3 milioni di euro ad Acea Energia Spa e un’ulteriore multa da 850.

