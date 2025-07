Fabio Fulco presto papà bis la moglie Veronica Papa è incinta | La vita ci ha sorriso ancora

Fabio Fulco diventerà padre per la seconda volta. Con un post pubblicato su Instagram, l'attore ha annunciato che presto accoglierà in famiglia la seconda figlia con la moglie Veronica Papa, dopo l'arrivo di Agnes nel 2021. I due sono una coppia da 7 anni e si sono sposati nel 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Magenta, scontro frontale fra due auto: muore Fabio Di Fulco, 55 anni, vigile del fuoco volontario - Boffalora Sopra Ticino (Milano), 13 maggio 2025 – Schianto mortale fra due auto ieri sera sul rettilineo che collega Boffalora Sopra Ticino a Magenta, nelle vicinanze dell’azienda Vetropack.

Scontro frontale tra due auto nel Milanese, muore il vigile del fuoco Fabio di Fulco: “Era un gigante buono” - Lunedì sera due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 225 vicino a Magenta, a ovest di Milano.

L’ultimo saluto al vigile del fuoco. Lo straziante suono delle sirene ha dato l’addio a Fabio Di Fulco - Una folla commossa ha riempito la basilica di San Martino a Magenta per rendere l’ultimo saluto a Fabio Di Fulco, 54 anni, il vigile del fuoco volontario del distaccamento di via Zara che ha perso la vita in un incidente stradale a Boffalora Sopra Ticino.

Fabio Fulco sta per diventare papà bis: l’annuncio dolcissimo - Il dolcissimo annuncio sui social di Fabio Fulco e di sua moglie Veronica Papa: la coppia sta per avere il secondo figlio. Secondo donnaglamour.it

''La vita ci ha sorriso ancora'': Fabio Fulco aspetta il secondo figlio dalla moglie, le foto col pancione - Ad annunciarlo è stato proprio l’attore, via social, nel pomeriggio di giovedì 17 luglio. Da gossip.it