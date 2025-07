Esquilino addio al polo culturale | l’ex Zecca diventa solo un edificio di uffici

Doveva essere un polo culturale, un centro vivo di arte e memoria per l’Esquilino. Ma il progetto di riqualificazione della storica prima Zecca dello Stato, in via Principe Umberto, è stato profondamente modificato: al posto di museo, biblioteca e laboratori, sorgeranno semplici uffici direzionali. Il cambio di rotta è arrivato a marzo, con l’approvazione di una variante progettuale da parte del Ministero delle Infrastrutture, su proposta dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. L’edificio, oggi in cantiere, sarĂ trasformato in sede operativa del Poligrafico, cancellando quasi del tutto la visione originaria presentata nel 2018. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Esquilino, addio al polo culturale: l’ex Zecca diventa solo un edificio di uffici

In questa notizia si parla di: esquilino - polo - culturale - zecca

Uffici al posto del nuovo polo culturale di Roma: cambia il progetto per l'ex Zecca; Roma perde un enorme spazio culturale e museale: “Nella ex Zecca faremo un palazzo per uffici”; La prima sede romana della Zecca dello Stato diventerà un polo culturale polifunzionale.

Uffici al posto del nuovo polo culturale di Roma: cambia il progetto per l'ex Zecca - Il restyling dell'edificio, in via Principe Umberto all'Esquilino, cambia volto: via il museo, la biblioteca e gli altri spazi culturali. Come scrive romatoday.it

La ex Zecca di Roma che non sarà più uno spazio culturale: parte l’interrogazione parlamentare - Il deputato Paolo Ciani da Montecitorio chiede chiarimenti al Ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti per capire come mai l'Istituto Poligrafico ha abbandonato un grande progetto culturale ... Si legge su artribune.com