Atalanta riecco Sportiello | visite mediche e firma del contratto per il ritorno

Un acquisto, due “problemi” risolti: quello della gerarchia dei portieri e quello delle liste. Si concretizzerĂ nelle prossime ore il ritorno a Bergamo di Marco Sportiello, portiere classe 1992, cresciuto nelle giovanili dell’ Atalanta. Un bergamasco acquisito che aggiunge esperienza e conoscenza dell’ambiente e sarĂ prestissimo a disposizione di mister Ivan Juric, visto che giĂ giovedì 17 luglio è arrivato a Bergamo per svolgere le visite mediche di rito e volare a Zingonia per le firme. L’estremo difensore brianzolo – è nato a Desio – veniva da due anni di Milan, dopo aver lasciato proprio i nerazzurri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta, riecco Sportiello: visite mediche e firma del contratto per il ritorno

L’Atalanta ricomincia con le visite mediche, e domani tutti a Zingonia - Primo bagno di folla col popolo nerazzurro il 26 luglio a Clusone ... Scrive msn.com