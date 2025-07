Sicilia Salvini | Cantieri per 22mld per strade ferrovie e acqua

Caltanissetta, 17 lug. (askanews) - "I siciliani di buoni propositi e di promesse e buone intenzioni sono pieni, senza i soldi le strade, le ferrovie e gli acquedotti, non li sistemi. Abbiamo cantieri aperti e programmati per 22 miliardi, sulla rete stradale, ferroviaria, sotto terra per l'acqua, 800milioni per recuperare anni di ritardi". Lo ha detto a Caltanissetta il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, che ha inaugurato un ponte sulla Ss 640 "Strada degli Scrittori" che collega Caltanissetta ad Agrigento "Son contento - ha aggiunto Salvini - è una stagione di inaugurazione di ponti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sicilia, Salvini: "Cantieri per 22mld per strade, ferrovie e acqua"

