Cosa fare a Milano nel weekend del 18 19 e 20 luglio 2025 | eco di mondi fantastici aperitivi ed eventi musicali sotto le stelle

Milano, 17 luglio 2025 – Anche questo weekend Milano invita a vivere esperienze uniche tra arte, musica e sport. Dal viaggio nei mondi fantastici del cinema all’aperto agli eventi musicali sotto le stelle, passando per mostre imperdibili e appuntamenti sportivi ad alto tasso di adrenalina, il fine settimana del 18, 19 e 20 luglio promette emozioni per ogni gusto. Ultimi giorni per ammirare Io sono, la personale dedicata all’estro ribelle di Leonor Fini: l’esposizione chiuderĂ domenica a Palazzo Reale. Sempre al Piano Nobile del Palazzo, ha aperto il 16 luglio la nuova mostra gratuita su Remo Salvadori, con oltre 50 opere in esposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cosa fare a Milano nel weekend del 18, 19 e 20 luglio 2025: eco di mondi fantastici, aperitivi ed eventi musicali sotto le stelle

Jazz Nights. Cene con concerto al Don Lisander & Blue Note Milano. Dal 5 giugno al 24 luglio 2025 - Il ristorante Don Lisander  presenta dal 5 giugno al 24 luglio 2025  un programma serale che prevede 8 concerti abbinati ad 8 scene a tema  alla presenza di artisti selezionati dal Blue Note.

Un posto al sole: anticipazioni sulle puntate dal 14 al 18 luglio 2025 con Viola che segue Eugenio a Milano - Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole svelano un susseguirsi di eventi intensi e colpi di scena che coinvolgono i principali personaggi della soap napoletana.

Lavori ferrovia e stop treni: tra luglio e agosto 4 nuovi bus tra Genova e Milano, orari e fermate - Per mitigare i disagi dei lavori in ferrovia previsti quest'estate tra Genova e Milano, che comporteranno un deciso aumento dei tempi di percorrenza dei treni, arriveranno quattro autobus aggiuntivi dal 21 luglio al 29 agosto, in coincidenza degli orari degli Intercity piĂą utilizzati dai.

DOMENICA 6 LUGLIO INGRESSO GRATUITO AL MUSEO D’ARTE! - - - ? Concediti una pausa dal caldo di Milano e visita la Fondazione Luigi Rovati! Domenica 6 luglio l’ingresso al Museo d’arte è gratuito. Un’occasione speciale per visitare: Etrusch - facebook.com Vai su Facebook

Mondi fantastici che evocano il reale - Balcani (Cultura) Addio allo scrittore albanese Ismail Kadare, morto a Tirana a 88 anni, dopo un lungo esilio in Francia. Come scrive ilmanifesto.it

I mondi fantastici di Paolo Ventura in mostra ai Bagni Misteriosi - Scenografie che diventano set fotografici e, quindi, spazi fantastici e senza tempo, mondi da attraversare come in un sogno, tra storie di guerra, magia, abbandono. Da exibart.com