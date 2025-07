Cade albero sulla Sp26 per San Marco abbattuto l’altro pericolante | strada chiusa e traffico deviato

Un albero è venuto giù ed un altro è pericolante sulla Sp26 San Marco in Lamis-Foggia. Sul posto Vigili del Fuoco con tre mezzi e Polizia Locale. Proprio questa mattina, un automobilista aveva lanciato l’allarme e inviato la sua segnalazione a FoggiaToday, dopo aver avvertito le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

