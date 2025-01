Calciomercato.it - Milan, UFFICIALE Walker: tutto confermato

Leggi su Calciomercato.it

Il club rossonero ha annunciato l’acquisto del difensore inglese che andrà dunque a rafforzare la rosa di Sergio ConceicaoKyleè un nuovo giocatore del. Alla fine è lui il giocatore inglese su cui ha deciso di puntare il club rossonero nel corso della sessione di mercato.Kyleè ufficialmente un nuovo giocatore del(LaPresse) – Calciomercato.it, classe 1990, lascia dunque il Manchester City dopo sette stagioni e mezzo e dopo aver vinto praticamente ogni titolo con il club inglese. Per il terzino, 93 presenze in nazionale, si tratta della prima avventura lontano dall’Inghilterra. Ao troverà ben tre connazionali: Tomori, Abraham e Loftus-Cheek. La notizia era ormai nota, si attendeva solo l’ufficialità, arrivata solo in serata. Il giocatore aveva sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri e andrà a sostituire Emerson Royal, destinato alla partenza, ma infortunatosi durante la sfida di Champions League e costretto ad uno stop di circa due mesi.