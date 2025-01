Lopinionista.it - “L’algebra della ricchezza”, il libro di Scott Galloway

MILANO – Come si raggiunge la sicurezza economica? Esiste una risposta, e questa è la buona notizia. La cattiva notizia? Ci vuole tempo. Nel mercato del lavoro dei nostri giorni abbiamo maggiori opportunità e flessibilità rispetto a qualsiasi generazione precedente, ma dobbiamo anche affrontare sfide nuove. Il nuovodi(in libreria dal 22 gennaio per ROI Edizioni), ci svela le regole del successo finanziario nell’economia di oggi e spiega ciò che è necessario sapere per migliorare la nostra stabilità economica.Non parla di come dovrebbero andare le cose, ma spiega come stanno, definendo le buone prassi per avere successo all’interno di questo sistema. E no, queste non implicano prendere ispirazione dalle storie di investitori, imprenditori o artisti miliardari.