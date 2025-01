Credito imprese e sviluppo sostenibile | la Bcp di Toprre del Greco incontra le Pmi del territorio

Leggi su Ildenaro.it

La Banca dipopolare, in collaborazione con il Nola Business Park, organizza il convegno “Banca e Finanziaria Regionale: il contributo allodellee all’economia“, evento pensato, si legge in una nota, “per approfondire il ruolo delle banche di prossimità e delle finanziarie regionali nel sostenere ledele favorire la crescita economica”. L’incontro si terrà martedì 28 gennaio al Centro Congressi dell’Interporto di Nola, a partire dalle ore 9,30, e sarà arricchito da una tavola rotonda con i rappresentanti di importanti aziende campane, esempi di eccellenza nel panorama nazionale del Made in Italy. L’obiettivo del confronto è “individuare problemi ricorrenti e strategie di mitigazione delle criticità nelle relazioni trae finanziatori, ma anche analizzare le dinamiche e le metodologie di valutazione dei prodotti finanziari dell’Istituto a sostegno delle”.