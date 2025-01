Biccy.it - Valeria Marini e Pamela Prati nel nuovo show di Carlo Conti di Rai1

Leggi su Biccy.it

sarebbero le prime due concorrenti arruolate per ilprogramma ideato daper il sabato sera di. Sulla carta un mix fra Ora O Mai Più e Tale e Qualeche vedrà protagoniste le soubrette e legirl del passato. Il programma come riporta RaiPubblicità si chiamerà Come Prima Più Di Prima (citando una canzone di Tony Dallara) e vedrà in gara “cinquantenni che vogliono mettersi in primo piano” che sono state delle “soubrette che hanno calcato il palcoscenico televisivo negli anni Novanta” e che sanno “ballare, cantare e recitare”. Insomma, chi meglio di Queen Valery e Donna?A fare i nomi diè stato il settimanale Oggi e sulla carta Come Prima Più Di Prima potrebbe essere una vera e propria reunion del Bagaglino, dato che moltissimegirl sono nate e cresciute proprio lì.