Questa mattina glidi alcuni collettivi hannoildiinGaeindossando maschere di. I ragazzi hanno protestatol'appoggio di Israele nella guerra in Palestina elo sfruttamento dell'ambiente e dei lavoratori nelle fabbriche

Blitz degli studenti contro Elon Musk: occupato il negozio di Tesla in piazza Gae Aulenti a Milano.

Blitz degli studenti attivisti nello store Tesla di piazza Gae Aulenti a Milano: “People before profit”.

Blitz degli studenti, fantoccio di Musk a testa in giù a piazzale Loreto.

Elon Musk a testa in giù in piazzale Loreto a Milano, blitz degli studenti col fantoccio appeso come Mussolini.

Fantoccio di Musk a testa in giù in piazzale Loreto, il blitz dei collettivi: “Qui c’è sempre posto”.

Elon Musk, fantoccio a testa in giù in piazzale Loreto a Milano: il blitz degli studenti.