Juventusnews24.com - Tonali ha fatto questa rivelazione ai pm: «Chi mi ha indotto alle scommesse è stato un ex arbitro!». La ricostruzione dopo la nuova inchiesta

di Redazione JuventusNews24haconfessione ai pm circa il caso. Il centrocampista hail nome di un ex, le sue paroleSandro, ex centrocampista del Milan e attualmente al Newcastle, fececonfessione nel corso dell’interrogatorio ai pm lo scorso 17 ottobre del 2023. L’indagine era ancora a Torino e poi fu trasmessa a Milano, lo scrive Calcio e Finanza.PAROLE – «Chi mi ha iniziatoPietro Marinoni che è del mio paese, è andato a scuola con mia sorella e all’epoca faceva l’».Il verbale dell’interrogatorio, incluso quello dell’ex bianconero Nicolò Fagioli già emerso in precedenza, fa parte degli atti della Procura di Milano. Grazie a questi documenti sono stati sequestrati oltre 1,5 milioni di euro, legato a un presunto giro diillegali.