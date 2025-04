Trevisotoday.it - Ciclista investito a Maser: trovato il “pirata” della strada

Leggi su Trevisotoday.it

Ha finalmente una identità il “responsabile del grave episodiole, avvenuto martedì lungo la S.P. 84 in via Bassanese (in località Coste a), che ha visto coinvolti in un incidente un’automobile ed unpoi rimasto ferito a terra senza però venire.