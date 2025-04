Ilfattoquotidiano.it - “Andrew Tate minacciava con la pistola addosso, le chiamava stro**e afferrandole al collo e le violentava”: quattro donne accusano l’influencer

hanno intentato una causa civile contro– influencer che postula la supremazia degli uomini sulle, perseguito nel Regno Unito per stupro e violenza sessuale e verbale – presso l’Alta Corte di Londra per atti presumibilmente commessi tra il 2012 e il 2015. Chiedono il risarcimento dei danni per le aggressioni che affermano di aver subito.In una dichiarazione scritta all’Alta Corte pubblicata dalla BBC, che per prima ha diffuso le ultime rivelazioni,ha respinto categoricamente le accuse, definendole una “rete di bugie” e “grossolane invenzioni”. L’udienza preliminare è prevista per il 15 aprile a Londra.e suo fratello Tristan, sotto processo anche in Romania, sono sospettati di aver ingannato diverse, tra cui alcune minorenni, costringendole a subire abusi sessuali.