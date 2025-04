Spavento in campo arriva l’ambulanza | immagini terrificanti

Leggi su Sportface.it

Attimi di terrore in Sud America, dove una partita di calcio si è trasformata in un incubo per qualche interminabile minuto. Tutto è accaduto nella ripresa, intorno all’ora di gioco, durante un’azione offensiva sulla fascia sinistra.Due giocatori, un attaccante in corsa verso l’area e un difensore pronto a respingere, si sono scontrati duramente in un duello aereo. L’impatto, testa contro testa, è stato violentissimo. Entrambi sono crollati a terra, ma mentre uno dei due è riuscito lentamente a rialzarsi, l’altro è rimasto immobile sul prato, destando subito la massima preoccupazione tra compagni, avversari e pubblico. I giocatori più vicini si sono subito accorti della gravità della situazione e hanno chiamato disperatamente l’intervento dello staff sanitario.In pochi secondi è entrata in, mentre il calciatore coinvolto, visibilmente privo di sensi, veniva assistito tra lo sgomento generale.