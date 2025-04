Sicurezza stradale in un mese 150 infrazioni e decurtati 397 punti

mese di marzo la prefettura, in sinergia con le forze dell’ordine e con il supporto dei militari dell’operazione Strade Sicure, ha implementato un piano straordinario di prevenzione e controllo del territorio. Su disposizione del prefetto Paolo Ponta, e in accordo con i vertici. Ilpiacenza.it - Sicurezza stradale, in un mese 150 infrazioni e decurtati 397 punti Leggi su Ilpiacenza.it Nel corso deldi marzo la prefettura, in sinergia con le forze dell’ordine e con il supporto dei militari dell’operazione Strade Sicure, ha implementato un piano straordinario di prevenzione e controllo del territorio. Su disposizione del prefetto Paolo Ponta, e in accordo con i vertici.

Sicurezza stradale, in un mese 150 infrazioni e decurtati 397 punti. In autostrada a 150 km/h grazie all'intelligenza artificiale. AS Roma e Roma Automobile Club insieme per la terza edizione del progetto di sicurezza stradale nelle scuole. Sicurezza e smart mobility: altri 150 studenti delle scuole primarie imparano l’educazione stradale grazie al progetto “Fai strada!”. Sicurezza stradale, in campo la Roma e l'Automobile Club Roma. Terza edizione di “Tieni in gioco la vita” con 150 studenti della Capitale. Gli incidenti prima causa di morte per i giovani dai 15 ai 29 anni: 150 studenti di Parma a lezione dalla polizia. Ne parlano su altre fonti

Giovani e sicurezza stradale: la chiave è l’educazione - L’insegnamento della sicurezza stradale alle giovani generazioni è essenziale per garantire un futuro più sicuro sulle strade. I giovani, in particolare quelli che stanno per ottenere la patente, sono ... (newsauto.it)

Sicurezza stradale, in campo la Roma e l'Automobile Club Roma. Terza edizione di “Tieni in gioco la vita” con 150 studenti della Capitale - Mancato rispetto della segnaletica, distrazione alla guida, mancato rispetto della distanza di sicurezza ed eccesso di velocità sono le cause principali dei 12.817 incidenti stradali nel Comune ... (msn.com)

La sicurezza stradale sotto esame: cosa dice il nuovo codice della strada? - L’implementazione del nuovo codice della strada è stata accolta con scetticismo. I dati parlano chiaro: in tre mesi sono state ritirate circa ... che un reale intervento per migliorare la sicurezza. (gaeta.it)