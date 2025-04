Arezzonotizie.it - Arezzo, cambiano traffico e sosta da lunedì 14 aprile

Leggi su Arezzonotizie.it

Lavori stradali da14ad: fino a venerdì 18restringimento di via Montefalco dal civico 80 all’intersezione con via Baldaccio d’Anghiari e divieto di transito per i pedoni nell’adiacente marciapiede dalle 8:30 alle 17:30.Fino a mercoledì 23, con divieto 24.