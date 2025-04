Nerdpool.it - One World Under Doom: inchinatevi davanti all’Imperatore!

Si sa, la Marvel da Civil War di Mark Millar in poi ci ha abituato a numerosi crossover annuali, alcuni più riusciti, altri meno. Tuttavia la sensazione che il lettore provaa questi crossover è spesso la loro impalpabilità, ovvero l’assenza di vere conseguenze di lungo periodo degli eventi narrati sullo status quo Marvel. Sarà così anche per One? Per scoprirlo on vi resta che continuare a leggere.Ciò che è certo è che non era così ai tempi dalla già citata prima guerra civile tra supereroi, che poi ha avuto strascichi importanti che hanno a loro volta portato a Secret Invasion prima e Dark Reign poi. Ai tempi infatti si aveva la sensazione che ciò che si leggeva contava e avrebbe avuto un peso nel futuro dell’universo condiviso.Ma è almeno dai tempi del bellissimo ma anche molto discusso Secret Wars di Hickman (2015), fatta forse eccezione per il comunque centrato King in Black, e per il divisivo Secret Empire, che i crossover sono sembrati più deboli, auto referenziali e circoscritti nelle loro conseguenze.