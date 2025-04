No al terzo mandato da governatore De Luca | “Ritorno alla vita ma Napoli e Campania non ritornino in una palude”

Campania Vincenzo De Luca ha parlato della decisione della Corte Costituzionale, che gli ha negato la possibilità di ricandidarsi per un terzo mandato. Leggi su Fanpage.it Nel corso della consueta diretta su Facebook, il presidente della RegioneVincenzo Deha parlato della decisione della Corte Costituzionale, che gli ha negato la possibilità di ricandidarsi per un

De Luca mazziato: no al terzo mandato. Regioni, no al terzo mandato: il parere del costituzionalista sul verdetto della Consulta. La Consulta boccia il terzo mandato campano e spegne i sogni di De Luca (ma anche di Zaia). Luca Zaia e il no al terzo mandato per le Regioni: «Così si impedisce ai cittadini di scegliere». "No al terzo mandato. Una sentenza scontata". Parla il prof. Ceccanti. No al terzo mandato, Ostanel (Veneto che Vogliamo): «Zaia assomiglia sempre più a Trump». Ne parlano su altre fonti

No al terzo mandato da governatore, De Luca: “Ritorno alla vita, ma Napoli e Campania non ritornino in una palude” - Nel corso della consueta diretta su Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato della decisione della Corte Costituzionale ... (fanpage.it)

No dei giudici al terzo mandato, De Luca: “Si è pronunciata l'Alta Corte, anzi Altissima" - Leggi su Sky TG24 l'articolo No dei giudici al terzo mandato, De Luca: “Si è pronunciata l'Alta Corte, anzi Altissima' ... (tg24.sky.it)

“No al terzo mandato. Una sentenza scontata”. Parla il prof. Ceccanti - Terzo mandato e legge elettorale: intervista al costituzionalista, già parlamentare del Partito democratico, Stefano Ceccanti ... (policymakermag.it)