Ilgiorno.it - Pet Therapy per over 80 nelle Rsa: l’amico a 4 zampe per sollievo emotivo e stimolo mentale

Milano, 9 aprile 2025 – La pet, o terapia assistita con gli animali, che prevede l'interazione tra persone e animali con l'obiettivo di migliorare il benessere fisico,e psicologico delle persone, specie se in condizione di fragilità, è ormai nota per risultati positivi che riesce ad ottenere sia con i bambini che con gli adulti. Gli animali più frequentemente coinvolti sono cani, gatti, cavalli, ma anche conigli e altri animali domestici, scelti per la loro capacità di instaurare relazioni empatiche con l’essere umano. Questa pratica viene utilizzata in contesti diversi, come ospedali, case di riposo, scuole, centri di riabilitazione e anche a domicilio, in affiancamento ad altri percorsi terapeutici tradizionali. Un amico a 4contro l’Alzheimer È il caso delle sessioni di Petproposte ad un gruppo di otto partecipanti, per lo più80, con diverse forme di decadimento cognitivo, tra cui l’Alzheimer, presso la Residenza Anna e Guido Fossati di Monza, struttura della Cooperativa Punto Service, grazie ad una collaborazione nata tra Purina, tra le aziende leader in Europa nei prodotti per la cura degli animali, che sostiene economicamente l’iniziativa, e l’associazione Frida’s friends, che mette a disposizione il proprio personale.