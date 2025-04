Milanotoday.it - L''avvofatto' Andrea Diprè e l'enorme striscione a casa di Lacerenza: "Sei sempre il king"

Leggi su Milanotoday.it

Prosegue incessante il "pellegrinaggio" laico davanti all'abitazione in zona Centrale di Davide, ex patron della Gintoneria finito ai domiciliari per spaccio e prostituzione, insieme, a vario titolo, all'ex compagna Stefania Nobile e al factotum Davide Ariganello. I messaggiLa.