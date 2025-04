Davidemaggio.it - Mauro Repetto: “Mia mamma mi picchiava di brutto e mi metteva in castigo”

A raccontarsi a Ciao Maschio, nella seconda puntata di domani – sabato 12 aprile – in seconda serata su Rai 1 dopo la finale di Ne Vedremo delle Belle, ci sarà anche, il paroliere ed ex 883, che a Nunzia De Girolamo confesserà delle botte che ha preso da piccolo da sua madre.Quando ero bambino miamidie miin. Mi ha sempre forgiato in una maniera proprio all’antica, fino all’adolescenzaè la forte dichiarazione di. A suo dire, era il modo con cui la madre lo voleva unicamente preparare alla vita:Da quel momento in poi è diventata lapiù dolce del mondo, ma fino all’adolescenza voleva proprio, forse non lo so, prepararmi in una maniera quasi mitridatesca. Cioè, mi dava un po’ di veleno per iniettarmi il veleno della vita, avere l’antidoto.