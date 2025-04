Importante scoperta archeologica avvenuta alla prima Summer School dell’università di Firenze

Leggi su Corrieretoscano.it

MONTAIONE – Unastraordinaria ha segnato laedizione dellaorganizzata dal Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolodi. Durante il programma estivo, che ha visto la partecipazione di studenti italiani e americani, è emersa una statua di Ercole, alta circa 50 centimetri e realizzata in marmo bianco. Risalente al III-IV secolo d.C., il reperto era spezzato in tre frammenti, ma è stato ricomposto e ora è oggetto di un delicato restauro da parte della Soprintendenza Archeologia di. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @sagasunifi (@sagasunifi)Laha offerto agli studenti un’opportunità unica di avvicinarsipratica. Attraverso attività di scavo e lezioni in inglese, i partecipanti hanno potuto apprendere direttamente sul campo le moderne tecniche di ricerca, con il supporto di docentidie esperti esterni.