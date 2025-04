Tassista entra in Area C a Milano e prende 119 multe per il giudice deve pagare solo la prima

Area C, 119 multe per un tassista. Il giudice le annulla (quasi) tutte: "Considerare un’unica infrazione". Dovrà pagare “solo” 94,36 euro - Milano, era entrato nella Ztl con l’auto diesel euro 5 convinto di poterlo fare "per fornire un servizio pubblico". La decisione: "Reiterazioni del medesimo illecito amministrativo". L’uomo ha poi cam ... (msn.com)