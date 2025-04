Visita dei reali il buffet in Comune una fusion tra mini crescioni zuppa inglese ed english tea

Comune a Ravenna. Un po' per l'orario più anticipato rispetto alle canoniche ore 17 della pausa inglese, un po' anche per il menu "fusion" che ha spaziato tra prodotti del territorio e gli english tea. A. Ravennatoday.it - Visita dei reali, il buffet in Comune una "fusion" tra mini crescioni, zuppa inglese ed english tea Leggi su Ravennatoday.it Una pausa del tè diversa dal solito quella preparata per Carlo e Camilla al loro arrivo ina Ravenna. Un po' per l'orario più anticipato rispetto alle canoniche ore 17 della pausa, un po' anche per il menu "" che ha spaziato tra prodotti del territorio e glitea. A.

