Paredes Zaniolo e non solo indagati | scommesse su siti illegali ma niente illecito sportivo

scommesse sportive.Abbiamo ancora nella mente i fatti che hanno visto coinvolti Tonali e Fagioli, due ragazzi che, scontata la squalifica, si stanno ora riprendendo tutto ciò che hanno rischiato di perdere irrimediabilmente, ma questa volta è diverso. Il fatto in questione lo spiega il Corriere della Sera, che parla di 12 giocatori del campionato indagati per scommesse su siti illegali, con la fondamentale specifica però che nessuno si è “venduto” le partite commettendo un illecito sportivo. Sololaroma.it - Paredes, Zaniolo e non solo indagati: scommesse su siti illegali, ma niente illecito sportivo Leggi su Sololaroma.it In una settimana cruciale per il destino della Roma, la capitale prova a tenere la mente sul campo, benché i temi che esulano dal terreno di gioco siano molteplici. C’è sicuramente la questione allenatore, con Pioli in pole e l’idea Vieira per sostituire un Ranieri deciso ad annunciare il secondo addio al calcio dopo quello dell’estate scorsa. Ma occhio anche ad un possibile nuovo scandalo che riguarda, ancora una volta, lesportive.Abbiamo ancora nella mente i fatti che hanno visto coinvolti Tonali e Fagioli, due ragazzi che, scontata la squalifica, si stanno ora riprendendo tutto ciò che hanno rischiato di perdere irrimediabilmente, ma questa volta è diverso. Il fatto in questione lo spiega il Corriere della Sera, che parla di 12 giocatori del campionatopersu, con la fondamentale specifica però che nessuno si è “venduto” le partite commettendo un

