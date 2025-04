Ilfoglio.it - Anche sfasciare una Tesla può essere un'opera d'arte

È mia ferma convinzione che gli artisti non sbaglino mai. Possono indubbiamente macchiarsi di imperizia tecnica, e produrre un risultato mediocre; possono senz’altro risultare poco originali, e limitarsi a scopiazzare cose già viste mille volte: non possono tuttavia sbagliare nel modo comune del termine, ossia facendo una cosa per l’altra. Se, durante la composizione, l’artista viene trascinato verso qualcosa di molto diverso dalle proprie intenzioni, ebbene, vuol dire che sta mettendo in atto un procedimento che, discutibile quantunque, è un tassello fondamentale del lento evolversi della sua poetica. Ciò valeper il collettivo la cuid’consiste nellounae mostrarla al mondo tutta ammaccata; perfino un atto patentemente violento e volgare non va considerato erroneo, in quanto è il punto da cui la sua ispirazione sente di dover farsi strada.