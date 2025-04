Un Posto al Sole | Viola Bruni criticata dai fan della Soap Ecco cosa sta succedendo

Viola nelle ultime puntate di Un Posto al Sole, hanno scatenato i fan della Soap, che hanno criticato - a volte ferocemente - la Bruni. Ma cosa è successo? Vediamolo insieme. Comingsoon.it - Un Posto al Sole: Viola Bruni criticata dai fan della Soap. Ecco cosa sta succedendo Leggi su Comingsoon.it Le scelte prese danelle ultime puntate di Unal, hanno scatenato i fan, che hanno criticato - a volte ferocemente - la. Maè successo? Vediamolo insieme.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (lunedì 7 aprile): Clara torna a sorpresa, Damiano e Viola in cr. Un Posto al Sole: le anticipazioni della puntata di oggi 10 aprile. Un Posto al Sole, anticipazioni 8 aprile: è gelo tra Damiano e Viola. Un posto al sole, le trame dal 7 all’11 aprile 2025. Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 3 aprile: Damiano fa una proposta a Viola. Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (martedì 8 aprile): Rosa sempre più preoccupata per Clara, gelo tra Damiano e Viola. Ne parlano su altre fonti

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (lunedì 7 aprile): Clara torna a sorpresa, Damiano e Viola in crisi - Torna come ogni sera Un Posto al Sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. L'appuntamento, come sempre, è alle 20.50 sul terzo canale. Vediamo ora le anticipazioni della puntata ... (msn.com)

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (martedì 8 aprile): Rosa sempre più preoccupata per Clara, gelo tra Damiano e Viola - Torna come ogni sera Un Posto al Sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. L'appuntamento, come sempre, è alle 20.50 sul terzo canale. Vediamo ora le anticipazioni della puntata ... (msn.com)

Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 7 all'11 aprile - Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate della settimana da lunedì 7 a venerdì 11 aprile 2025: scopri tutte le trame di Upas dei prossimi giorni. (gazzetta.it)