Perché l’accordo Prada-Versace parla al futuro della moda italiana

Alea iacta est. Il dado è stato tratto, nella storia dell’acquisizione dida parte di, di cui siva già da un paio di mesi. La conferma è arrivata nel pomeriggio di ieri, con le parole di Patrizio Bertelli, che ha detto «siamo lieti di accoglierenel gruppoe di avviare un nuovo capitolo per un marchio con cui condividiamo un impegno costante verso la creatività, la cura del prodotto e un forte patrimonio culturale. Il nostro obiettivo è di dare continuità all’eredità die la nostra organizzazione è pronta e ben posizionata per scrivere una nuova pagina nella storia del brand».è stato raggiunto per 1,25 miliardi di euro, acquisendo il brand da Capri Holdings, società statunitense che nel 2018 lo aveva a sua volta comprato dalla famigliae dal fondo Blackstone.