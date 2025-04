The Last of Us 2 | la serie torna il 14 aprile su Sky e NOW!

Last of Us per una terza stagione, anticipando di fatto l’attesissimo debutto della seconda, previsto per lunedì 14 aprile in esclusiva su Sky e NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti.Un risultato che conferma il successo del franchise, capace di conquistare critica e pubblico sin dal primo episodio, tanto da ricevere 8 Emmy Awards nella sua stagione d’esordio e imporsi come una delle migliori trasposizioni videoludiche di sempre.Un mondo più crudele e imprevedibileIspirata all’iconico videogioco The Last of Us Part II sviluppato da Naughty Dog per console PlayStation, la seconda stagione si ambienta cinque anni dopo gli eventi della prima, con Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) pronti ad affrontare una realtà ancora più ostile e moralmente ambigua. Nerdpool.it - The Last of Us 2: la serie torna il 14 aprile su Sky e NOW! Leggi su Nerdpool.it Il mondo post-apocalittico creato da Neil Druckmann e portato sullo schermo da Craig Mazin, già acclamato autore di Chernobyl, è pronto a espandersi ulteriormente. HBO ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Theof Us per una terza stagione, anticipando di fatto l’attesissimo debutto della seconda, previsto per lunedì 14in esclusiva su Sky e NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti.Un risultato che conferma il successo del franchise, capace di conquistare critica e pubblico sin dal primo episodio, tanto da ricevere 8 Emmy Awards nella sua stagione d’esordio e imporsi come una delle migliori trasposizioni videoludiche di sempre.Un mondo più crudele e imprevedibileIspirata all’iconico videogioco Theof Us Part II sviluppato da Naughty Dog per console PlayStation, la seconda stagione si ambienta cinque anni dopo gli eventi della prima, con Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) pronti ad affrontare una realtà ancora più ostile e moralmente ambigua.

