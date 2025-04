Tutto.tv - Sabrina in lacrime per la morte della mamma a UeD, Giuseppe ridicolizzato

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un momento molto toccante. Durante un confronto a centro studio tra Diego e Isabella, quest’ultima ha detto delle cose che hanno commosso profondamenteZago, al punto da spingerla ad avere un crollo emotivo, ma non solo. Ecco cosa è successo. Isabella mortificaa Uomini e DonneTra i vari argomenti che sono stati affrontati durante la puntata di oggi di Uomini e Donne si è parlato anchestoria che pare stia nascendo tra Diego e Isabella. Tra i due c’è stato anche un bacio molto passionale che, in men che non si dica, ha sollevato le polemiche in studio. Invece di scontrarsi con tina Cipollari come al solito, però, stavolta Isabella ha avuto uno screzio molto acceso con.Il cavaliere sostiene dj essere stato lui ad interrompere la conoscenza con la donna, ma le cose non sarebbe andate in questo modo.