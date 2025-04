Calciomercato.it - Un sacrificio per Tonali: scambio con la Juventus, via il top player

Leggi su Calciomercato.it

Lapronta a tutto per il suo primissimo obiettivo dell’estate: maxie soldi per convincere l’ex MilanPer voltare pagina e lasciare alle spalle questa stagione, bisogna puntare su alcuni profili importanti. Di rilevanza internazionale. Ed ecco che lasarebbe pronta a tutto per Sandro.Lapunta Sandro: il piano d’acquisto (LaPresse) Calciomercato.itIl centrocampista classe 2000 ha lasciato la Serie A nell’estate 2023, nel pieno della sua crescita professionale. Era un titolarissimo del Milan, ma l’offerta economica del Newcastle ha fatto letteralmente barcollare la società rossonera, convinta poi a lasciarlo andare. Dopo pochi mesi,è stato sospeso per scommesse su partite di calcio su siti illeciti. Praticamente, la sua prima stagione in Premier League è durata solo qualche settimana e solo adesso ha potuto godere a pieno dell’atmosfera del calcio inglese.