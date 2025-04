Omicidio capo ultrà Inter 6 arresti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.48 Svolta sull'di Vittorio Boiocchi, lo storicodella Curva Nordista ucciso a Milano nel 2022 a colpi di pistola da 2 killer in moto. La Squadra mobile ha arrestato sei persone, presunti responsabili dell'. Le indagini si sono avvalse della collaborazione di Andrea Beretta, tra i destinatari delle misure, ex leader della Curva Nord già in carcere per aver ucciso Antonio Bellocco, esponente dell'omonima cosca di 'ndrangheta.