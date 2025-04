Napolipiu.com - Sampdoria? No, grazie: Mancini ci ripensa all’ultimo | Gli hanno offerto una grande panchina

Dopo la risoluzione con l'Arabia Saudita, l'ex CT dell'Italia sembrava vicino a un ritorno a casa. Ma qualcosa è cambiato.Nelle ultime settimane, i riflettori si erano riaccesi su Roberto. Dopo l'addio alla nazionale saudita comunicato ufficialmente il 24 ottobre 2024, le voci su un suo possibile ritorno in Italia si erano fatte sempre più insistenti. Tra tutte, quella che lo voleva vicino alla, la sua squadra del cuore, aveva acceso l'entusiasmo dei tifosi blucerchiati.Il legame trae la Samp è noto: da calciatore ha scritto pagine indimenticabili della storia del club, e un suo ritorno insarebbe stato un segnale fortissimo per tutto l'ambiente. Le trattative erano in corso, i contatti avviati.