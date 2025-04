Vittima o truffatrice? La vera storia di Natalia Grace che ha ispirato la serie Good American Family

Good American Family”, una nuova serie drammatica tratta da una straordinaria storia vera: quella di Natalia Grace, una ragazza con una rara forma di nanismo, accusata dai suoi genitori adottivi, Kristine e Michael Barnett, di aver mentito sulla sua età, fingendosi una bambina di otto anni nonostante fosse già adulta.Natalia Grace è nata il 4 settembre 2003 in Ucraina ed è affetta da una rara forma di nanismo. Nel 2010, quando aveva sette anni, è stata adottata da Kristine e Michael Barnett, una coppia statunitense con già tre figli. Ben presto, però, il rapporto tra Natalia e la nuova famiglia ha cominciato a mostrare difficoltà. Dopo appena un anno dall’adozione, i Barnett hanno deciso di lasciarla, convinti che non fosse realmente una bambina, ma un’adulta di 22 anni. Cultweb.it - Vittima o truffatrice? La vera storia di Natalia Grace che ha ispirato la serie Good American Family Leggi su Cultweb.it Dal 9 aprile è disponibile su Disney+ “”, una nuovadrammatica tratta da una straordinaria: quella di, una ragazza con una rara forma di nanismo, accusata dai suoi genitori adottivi, Kristine e Michael Barnett, di aver mentito sulla sua età, fingendosi una bambina di otto anni nonostante fosse già adulta.è nata il 4 settembre 2003 in Ucraina ed è affetta da una rara forma di nanismo. Nel 2010, quando aveva sette anni, è stata adottata da Kristine e Michael Barnett, una coppia statunitense con già tre figli. Ben presto, però, il rapporto trae la nuova famiglia ha cominciato a mostrare difficoltà. Dopo appena un anno dall’adozione, i Barnett hanno deciso di lasciarla, convinti che non fosse realmente una bambina, ma un’adulta di 22 anni.

