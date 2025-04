Stamattina (venerdì 11 aprile), il Liceo Alessandro Manzoni di Caserta ha ospitato un importante convegno sul valore dello sport nella crescita personale e nel processo educativo delle nuove generazioni. Il tema dell’incontro è stato "tua", un invito a scoprire come lo.

"Diventa campione della tua vita" con gli olimpionici Franco e Pino Porzio.

‘Diventa campione della tua vita’ con Franco e Pino Porzio.

Tra mamme, sogni e adrenalina: come si diventa un campione del Motomondiale?.

"Dormivo per strada, ho visto morte e razzismo, la boxe mi ha reso migliore. E sogno la vetta del mondo".

Per quanto tempo Hamilton potrà continuare a guidare in F1?.

L'Italia piange Totò Schillaci. In migliaia ai funerali per l'ultimo saluto - Palermo, sugli spalti omaggio dei tifosi in ricordo di Totò Schillaci.