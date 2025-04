Bolognatoday.it - Spola nei parcheggi dei centri commerciali: così coppia di esperti svaligiava le auto in sosta

Leggi su Bolognatoday.it

Ancora furti neidei supermercati con l’ormai noto modus operandi di approfittare della distrazione di chi è in procinto di caricare la spesa in, per asportare borse e beni personali lasciati sui sedili. Stavolta però è andata male e in due sono finiti in arresto. Dovranno.