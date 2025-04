Barella distrutto Viviano non ci sta | Cassano ha delirato

Cassano, che ancora una volta critica il centrocampista dell'InterL'Inter conquista l'andata dei quarti di finale di Champions contro il Bayern Monaco, ma la partita è ancora tutta da giocare al ritorno, a San Siro. Tra i protagonisti sicuramente Nicolò Barella, criticato aspramente da Antonio Cassano.È ormai noto che l'ex attaccante di Inter e Milan sia abbastanza contro il modo di interpretare il ruolo da centrocampista di Nicolò Barella. Il ragazzo classe 1997 difficilmente riuscirà a far ricredere Antonio Cassano. E infatti ci rinuncia anche Emiliano Viviano, che conosce benissimo il suo ex compagno di squadra.Viviaa Cassano: "Si contraddice"Durante la live di giovedì 10 aprile, l'ex portiere della Nazionale e della Samp ha commentato le parole di Cassano, il quale su Viva el Futbol aveva detto: "Barella è stato uno dei peggiori in campo in Bayern-Inter".

