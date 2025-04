Rompipallone.it - Napoli, nuova tegola per Conte: l’ennesimo infortunio è una doccia fredda

Leggi su Rompipallone.it

Ancora problemi per Antonio: nuovoper il calciatore del. Il comunicato del club partenopeo.Dopo il soffertissimo pareggio ottenuto contro il Bologna, ilè obbligato a tornare alla vittoria. Nel match che chiuderà la trentaduesima giornata di Serie A, la squadra di Antonioospiterà l’Empoli allo Stadio Maradona.In ballo tre punti fondamentali per la corsa Scudetto, con l’Inter capolista rimasta a tre lunghezze dagli azzurri dopo il passo falso di Parma. Contro i toscani, però, il tecnico leccese dovrà rinunciare perad un titolarissimo, alle prese con un nuovo problema fisico.per il titolarissimo: out per la gara contro l’EmpoliAlessandro Buongiorno non sarà a disposizione per la gara di lunedì sera contro l’Empoli. Dopo aver dovuto saltare il match contro il Bologna, il difensore italiano è costretto a dare forfait anche per la sfida del Maradona contro i toscani.