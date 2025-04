Una sorta di “-gps”, impiantato nella sede del nodulo mammario, che guida il chirurgo nell’individuare e asportare lesioni tumorali impalpabili: è l’innovativa metodica introdotta, per lanel Sud, dall’Unità operativa complessa di senologia dell’Azienda ospedaliera.

Al Cannizzaro di Catania un innovativo "mini-gps" per la chirurgia senologica: prima volta nel Sud Italia

