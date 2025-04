De Luca sul no al terzo mandato | Mi auguro che la Campania e Napoli non tornino nella palude

tornino rifiuti in strada o l'acqua non potabile. Per i politicanti non contano nulla i fatti. Contano il trasformismo, le relazioni, il vendersi al migliore offerente. Rimarremo fedeli alla linea con grande. Napolitoday.it - De Luca sul no al terzo mandato: "Mi auguro che la Campania e Napoli non tornino nella palude" Leggi su Napolitoday.it "Rimarremo concentrati per salvaguardare quello che abbiamo fatto. Non ci vuole nulla cherifiuti in strada o l'acqua non potabile. Per i politicanti non contano nulla i fatti. Contano il trasformismo, le relazioni, il vendersi al migliore offerente. Rimarremo fedeli alla linea con grande.

