La Russa Salone del Mobile centrale per il Made in Italy

Mobile, per il Made in Italy, e per la capacità moltiplicativa che ha il far incontrare i produttori italiani insieme con chi viene da ogni parte del mondo”. Lo ha detto il Presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine della sua visita al Salone del Mobile in corso a Milano. “C’è molto Sud-Est asiatico – ha aggiunto -, mi pare, ma non solo, c’è tutto il mondo”. “Credo che il lavoro del Salone del Mobile si riverberi positivamente sulla nostra economia ma anche, e questo per me è ancora più importante, sulla conferma dell’immagine del gusto e della bellezza del Made in Italy”, ha concluso.xp9/trl/mca3/Italpress(ITALPRESS)Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - La Russa “Salone del Mobile centrale per il Made in Italy” Leggi su Unlimitednews.it MILANO (ITALPRESS) – “Innanzitutto sottolineerei la centralità di questo appuntamento per la produzione italiana del, per ilin, e per la capacità moltiplicativa che ha il far incontrare i produttori italiani insieme con chi viene da ogni parte del mondo”. Lo ha detto il Presidente del Senato Ignazio La, a margine della sua visita aldelin corso a Milano. “C’è molto Sud-Est asiatico – ha aggiunto -, mi pare, ma non solo, c’è tutto il mondo”. “Credo che il lavoro deldelsi riverberi positivamente sulla nostra economia ma anche, e questo per me è ancora più importante, sulla conferma dell’immagine del gusto e della bellezza delin”, ha concluso.xp9/trl/mca3/Italpress(ITALPRESS)Unlimited News - Notizie dal mondo

La Russa “Salone del Mobile centrale per il Made in Italy”. La Russa "Salone del Mobile centrale per il Made in Italy". La Russa, sui dazi abbiamo 90 giorni di alba e poi vediamo. Dazi, Landini "Italia ed Europa evitino le delocalizzazioni negli Usa". Moldavia, rischio di stop del gas dalla Russia: dichiarato lo stato d'emergenza. A Chernobyl un missile colpisce il reattore 4, grande esplosione ed incendio. Ne parlano su altre fonti

La Russa “Salone del Mobile centrale per il Made in Italy” - MILANO (ITALPRESS) - "Innanzitutto sottolineerei la centralità di questo appuntamento per la produzione italiana del mobile, per il Made in Italy, e per l ... (italpress.com)

Il presidente del Senato La Russa parla della situazione sui dazi al Salone del Mobile di Milano - Il presidente del Senato Ignazio La Russa, al Salone del Mobile di Milano, affronta le preoccupazioni economiche legate ai dazi, esprimendo ottimismo per una futura ripresa del settore design. (gaeta.it)