Condannato ispettore dell' Asl Fg | minacciava ripercussioni a un commerciante se non gli veniva dato il sushi gratis

sushi gratis per evitare sanzioni, ma la ‘pietanza’ è costata cara a un ispettore dell’Asl in servizio a Cerignola, Condannato dal Tribunale ordinario di Foggia alla pena di 2 anni e 10 mesi per concussione e tentata concussione in danno del titolare di una pescheria foggiana. E’ quanto stabilito. Foggiatoday.it - Condannato ispettore dell'Asl Fg: minacciava ripercussioni a un commerciante se non gli veniva dato il sushi gratis Leggi su Foggiatoday.it per evitare sanzioni, ma la ‘pietanza’ è costata cara a un’Asl in servizio a Cerignola,dal Tribunale ordinario di Foggia alla pena di 2 anni e 10 mesi per concussione e tentata concussione in danno del titolare di una pescheria foggiana. E’ quanto stabilito.

Condannato ispettore dell'Asl Fg: minacciava ripercussioni a un commerciante se non gli veniva regalato il sushi. Concussione e sushi gratis: ispettore dell'Asl Foggia condannato a due anni e dieci mesi. Discarica a cielo aperto sulla Statale 16 bis: rifiuti abbandonati tra Cerignola e Foggia. Pasqua 2025 con prezzi alle stelle per treni, aerei e dolci tipici. "Feste amare per molte famiglie". Arrestato ispettore dell'Asl: chiedeva a un commerciante vaschette di sushi gratis per evitare nuove sanzioni. Armi sottratte e rivendute, ex ispettore della Polizia di Stato a Foggia condannato per danno erariale.

