Erdogan accusa Israele di minare il nuovo governo siriano post-Assad

Erdogan, ha accusato Israele di volere distruggere il nuovo governo costituitosi in Siria dopo la caduta di Bashar Al Assad. "Fomentando le affiliazioni etniche e religiose in Siria e incitando le minoranze contro il governo, stanno cercando di indebolire la rivoluzione dell'8 dicembre", ha detto Erdogan, durante la cerimonia di apertura del forum diplomatico di Antalya, mentre tra il pubblico era presente Ahmed Sharaa (Al Jolani), l'autoproclamato presidente siriano, in occasione della sua seconda visita in Turchia. Quotidiano.net - Erdogan accusa Israele di minare il nuovo governo siriano post-Assad Leggi su Quotidiano.net Il presidente turco, Recep Tayyip, hatodi volere distruggere ilcostituitosi in Siria dopo la caduta di Bashar Al. "Fomentando le affiliazioni etniche e religiose in Siria e incitando le minoranze contro il, stanno cercando di indebolire la rivoluzione dell'8 dicembre", ha detto, durante la cerimonia di apertura del forum diplomatico di Antalya, mentre tra il pubblico era presente Ahmed Sharaa (Al Jolani), l'autoproclamato presidente, in occasione della sua seconda visita in Turchia.

