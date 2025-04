Alberto Stasi ha ottenuto la semilibertà La mamma di Chiara Poggi | Spero di non incontrarlo mai più

Leggi su Open.online

«L’abbiamo saputo poco fa. Proviamo solo, ancora una volta, tanta amarezza. Speriamo solo di nonmai». Queste le parole della madre di, Rita Preda, davanti alla notizia dell’ottenimento dellaper. La decisione è arrivata oggi dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il 41enne, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni per l’omicidio dinel 2007 a Garlasco, potrà stare fuori dal carcere parte del giorno, non solo per lavorare ma anche per attività di reinserimento sociale, e dovrà tornare la sera a Bollate.Perché c’è stato un parere negativo della Procura generaleSul regime dila Procura Generale diede parere negativo perchéaveva rilasciato un’intervista alle “Iene” durante un permesso premio dal carcere di Bollate, senza chiedere, tra l’altro, un’autorizzazione specifica su quello che è poi andato in onda in tv.