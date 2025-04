Ucraina | Trump Russia deve muoversi troppe persone stanno morendo

Russia deve muoversi. troppe persone stanno morendo, migliaia a settimana, in una guerra terribile e insensata. Una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere, e non sarebbe mai accaduta se fossi stato Presidente!”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth. Lapresse.it - Ucraina: Trump, Russia deve muoversi, troppe persone stanno morendo Leggi su Lapresse.it Torino, 11 apr. (LaPresse) – “La, migliaia a settimana, in una guerra terribile e insensata. Una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere, e non sarebbe mai accaduta se fossi stato Presidente!”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donaldsu Truth.

Guerra in Ucraina, l’inviato di Trump Witkoff oggi incontrerà Putin. Il Cremlino: “Non ci sarà svolta” - Steve Witkoff, inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è atterrato poche ore fa a Mosca, dove incontrerà il leader russo Vladimir Putin ... (fanpage.it)

Ucraina: alta tensione Usa-Russia. Witkoff incontra Putin, Trump pronto all'ultimatum. Cosa sta succedendo - Stando a una fonte del sito americano Axios gli Stati Uniti sono pronti a introdurre nuove sanzioni contro Mosca. Nel mirino in particolare il petrolio e la flotta ombra. La pace sembra un miraggio ... (quotidiano.net)