Corteo contro Piantedosi a Napoli tensioni tra manifestanti e polizia in via Toledo

Corteo contro il ministro Piantedosi in via Toledo, a Napoli: i manifestanti hanno tentato di forzare il cordone di polizia, venendo respinti. Leggi su Fanpage.it Tensione alil ministroin via, a: ihanno tentato di forzare il cordone di, venendo respinti.

Corteo contro Piantedosi a Napoli, tensioni tra manifestanti e polizia in via Toledo. Corteo contro Piantedosi a Napoli: tensioni con la polizia. Parte corteo a Bagnoli contro il Governo: "Non vogliamo contare i morti". Poi fa marcia indietro. Piantedosi a Venezia, protesta in Canal Grande: «La repressione non migliora la vita». Campi Flegrei, tensione al corteo dei Comitati: lanciate uova contro la polizia. Scontri di Bologna, Salvini: «Chiederò a Piantedosi di chiudere i centri sociali». Ne parlano su altre fonti

Corteo contro Piantedosi a Napoli, tensioni tra manifestanti e polizia in via Toledo - Tensione al corteo contro il ministro Piantedosi in via Toledo, a Napoli: i manifestanti hanno tentato di forzare il cordone di polizia, venendo respinti ... (fanpage.it)

Bagnoli, corteo contro Salvini, Piantedosi, Valditara. Lancio d’uova e carica della polizia, ferito questore vicario - In strada a Bagnoli residenti dei Campi Flegrei e attivisti contro l’arrivo ... "Fateci passare". Il corteo ha chiesto un incontro con i ministri Salvini, Piantedosi e Valditara. (fanpage.it)

Bagnoli, corteo contro Salvini, Piantedosi e Valditara, lancio di uova e carica della polizia - Campi Flegrei, rallenta il sollevamento del suolo: i dati del bollettino mensile dell’Ingv Rallenta la velocità di sollevamento del suolo nei Campi Flegrei dopo le due forti scosse di 4.6 e 3.9 ... (youmedia.fanpage.it)