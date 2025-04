Fridays for future a Roma la manifestazione per l' ambiente

Roma, il corteo di Fridays for future Italia, organizzato per lo sciopero globale per il clima, che si è concluso a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali. "Ci volete seppellire ma siamo semi", la scritta sul grande striscione in testa, dietro al camion, mentre un gonfiabile a forma di pianeta Terra viene fatto rotolare dai ragazzi. Intorno i manifestanti sventolano bandiere verdi con la scritta: "Piantatela". Tgcom24.mediaset.it - Fridays for future, a Roma la manifestazione per l'ambiente Leggi su Tgcom24.mediaset.it Al grido di "il futuro lo costruiamo insieme, adesso" è partito da piazza Vittorio Emanuele, a, il corteo diforItalia, organizzato per lo sciopero globale per il clima, che si è concluso a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali. "Ci volete seppellire ma siamo semi", la scritta sul grande striscione in testa, dietro al camion, mentre un gonfiabile a forma di pianeta Terra viene fatto rotolare dai ragazzi. Intorno i manifestanti sventolano bandiere verdi con la scritta: "Piantatela".

